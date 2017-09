Classement 2017 des puissances militaires en Afrique selon Global Fire Power

Afin d’établir ce classement Global Fire Power se base sur une cinquantaine de critères permettant, tant aux nations plus petites que celles plus avancées sur le plan technologique, de rivaliser avec une plus grande, ou une autre moins développée.



A cet effet, le site américain privilégie certaines données qui lui paraissent essentielles. Ainsi, le classement ne repose pas seulement sur le nombre total d'armes disponibles pour un seul pays, mais plutôt sur la diversité des armes dans le nombre total pour offrir un meilleur équilibre de la puissance de feu disponible.



Par ailleurs, les stocks nucléaires ne sont pas pris en compte, même si leur existence ou une présomption sur la question procure un certain bonus dans l’évaluation de la puissance militaire.



D’un autre côté, les facteurs géographiques, la flexibilité logistique, les ressources naturelles et l'industrie locale sont autant de critères qui impactent le classement final. De même que la main-d’œuvre disponible est un facteur de considération, dans la mesure où les pays fortement peuplés ont tendance à occuper le haut du classement.



Enfin, les pays sans littoral ne sont pas pénalisés du fait de l’absence d’une marine nationale. Alors que les pays disposant d’une flotte navale peuvent être pénalisés, faute de diversité des équipements disponibles.



Ainsi en 2017, l’Egypte qui a inauguré récemment la plus grande base militaire d’Afrique, continue de se placer au premier rang des puissances militaires africaines. Suivie, comme dans le classement précédent, respectivement de l’Algérie, de l’Ethiopie, du Nigeria, de l’Afrique du sud, de l’Angola et du Maroc.



Quelques surprises sont tout de même à relever dans ce classement 2017.



En effet, le Botswana qui fait son entrée dans cet index, cette année, vient ravir la 20ème place au Cameroun qui recule pour se retrouver à la 22ème place. De même le Congo-Brazzaville qui passe de la 27ème place en 2016, à la 26ème place cette année.



Un bouleversement qui fait même reculer bien d’autres pays dans ce classement à savoir : le Niger (23ème) ; la Côte d’Ivoire (24ème) ; Mali (25ème) ; etc. Par contre la Mauritanie et la Sierra Leone qui font également leur entrée dans ce classement occupent, quant à eux, le bas du tableau avec respectivement la 32ème et la 33ème place.



Au niveau mondial, et sans grande surprise, ce sont les Etats-Unis (1er), la Russie (2ème), la Chine (3ème) et l’Inde (4ème) qui sont les grandes puissances militaires du globe.



Classement des puissances militaires africaines en 2017 :



Égypte (10ème mondial)



Algérie (25ème mondial)



Ethiopie (41ème mondial)



Nigeria (43ème mondial)



Afrique du Sud (46ème mondial)



Angola (51ème mondial)



Maroc (54ème mondial)



Soudan (71ème mondial)



Libye (73ème mondial)



République Démocratique du Congo (76ème mondial)



Kenya (77ème mondial)



Tunisie (78ème mondial)



Zimbabwe (81ème mondial)



Zambie (85ème mondial)



Tchad (88ème mondial)



Ouganda (92ème mondial)



Tanzanie (96ème mondial)



Sud-Soudan (99ème mondial)



Ghana (101ème mondial)



Botswana (107ème mondial)



Mozambique (109ème mondial)



Cameroun (111ème mondial)



Niger (114ème mondial)



Côte-d'Ivoire (116ème mondial)



Mali (117ème mondial)



Congo (118ème mondial)



Madagascar (119ème mondial)



Gabon (120ème mondial)



Namibie (127ème mondial)



Somalie (128ème mondial)



République Centrafricaine (129ème mondial)



Mauritanie (130ème mondial)



Sierra Leone (131ème mondial).