Circulation : L'UEMOA 'paralyse' Abidjan-Sud

Les automobilistes qui devaient circuler ce lundi par la partie sud d'Abidjan ont eu toutes les peines à rallier leurs destinations. La faute à un embouteillage monstre observé depuis ce matin.





Longues files de véhicules, lenteurs interminables... Les automobilistes abidjanais ont eu toutes les peines à circuler ce lundi 10 avril 2017 dans les quartiers sud de la commune, notamment sur le Boulevard Valéry Giscard d'Estaing.



Ces embouteillages monstres observés aux alentours de 8 heures ce jour sont en grande partie dus aux dispositions sécuritaires prises pour l'arrivée des chefs d'Etat de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à Abidjan pour un sommet extraordinaire de l'Union.



Ce sommet officiellement a pour but de se pencher sur les questions économiques et monétaires de l'Union sous-régionale.