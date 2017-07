Chiwetel Ejiafor, la merveille Igbo du cinéma britannique

Du théâtre au cinéma,2002 ou l’année d’un retour en triomphe,La consécration

Chiwetel Ejiofor pousse ses premiers cris à Forest Gate , un quartier de Londres le 10 juillet 1977.

Très tôt, il s’intéresse aux arts de la scène. Alors qu’il n’avait que treize ans, l’enfant Igbo assure avec brio les rôles qu’on lui confie lors des spectacles scolaires. Rapidement, il intègre La National Youth Theatre au sein de laquelle il incarne avec succès les célèbres personnages d’Othello et de Jules César.



La London Academy of Music & Dramatic Arts n’a pas mis longtemps à se mettre à ses trousses. Elle lui offre une bourse pour étudier ce dont il était tombé amoureux.



Du théâtre au cinéma



En 1997, Steven Spielberg, le célèbre réalisateur américain le sollicite dans «Amistad » pour y jouer un rôle de traducteur. Avec cette première apparition au cinéma, Chiwetel expérimente cet art assez voisin du théâtre et y prend goût. En 2000, il joue avec Thandie Newton dans « It was an accident », une comédie policière dont ils sont les héros. Cependant, il retournera rapidement vers sa première passion, le théâtre, pour arracher de plein droit la reconnaissance que cet art lui devait. Son interprétation dans les pièces comme Peer Gynt et Roméo et Juliette est acclamé par la critique. Auréolé de ces lauriers, il retourne convoler en juste noces avec le cinéma.



2002 ou l’année d’un retour en triomphe



Son retour au cinéma en 2002 rencontre un succès franc avec « Dirty Pretty Things », un film de Stephen Frears dans lequel le jeune Igbo incarne Okwe, un immigré clandestin qui travaille comme taxi le jour et réceptionniste la nuit .

Les années suivantes, Chiwetel Ejiofor montre tout l’éclectisme de son talent. En 2003, il fait son apparition dans « Love Actually », une comédie romantique de Richard Curtis. Un an plus tard, il se produit dans le drame social « She Hate Me » de Spike Lee ; un film qui marque son entrée à Hollywood. Il joue par la suite dans « Red Dust », le drame historique de Tom Hooper tourné au pays de Nelson Mandela (Afrique du Sud).



Woody Allen toujours en quête de jeune talent, lui confie au cours de la même année, le rôle d’un élégant pianiste dans son film concept « Melinda et Melinda ».



En 2005, Chiwetel s’amourache des thrillers d’actions.il jouera successivement dans « Quatre frères » au côté de Mark Wahlberg puis dans Slow Burn de Wayne Beach. On le retrouve également dans « American Gangster » en 2007 ou il preste avec Denzel Washington et Russel Crowe.



Deux ans plus tard, il prend les traits de Peaboy, un agent de contre-espionnage, dans « Salt », un blockbuster d’action de Phillip Noyce .Il côtoie sur ce long métrage Angélina Jolie qui tient le rôle principal.

Après ce film, Chiwetel disparait des écrans. On ne l’aperçoit qu’une seule fois dans une série télévisée appelée « The Shadow Line ».



La consécration



A son retour en 2013, l’acteur émerveille l’univers du cinéma avec sa parfaite interprétation du rôle de Solomon Northup dans le drame « 12 Years A Slave » du britannique Steve McQueen. Il est encensé par la critique. Les récompenses ne tardent pas à pleuvoir. L’acteur biafrais arrache le British Academy Film Award du meilleur acteur au cours de la même année.



En 2014 il est nominé pour la première fois à l’Oscar du meilleur Acteur. Ragaillardi par le succès, il enchaîne les prestations dans plusieurs films hollywoodiens comme Seul Sur Mars du réalisateur de « Terminator », Ridley Scott.

En 2016, il décroche le rôle principal dans le thriller Aux Yeux De Tous de Billy Ray. Il fait aussi une apparition remarquée dans le polar urbain Triple 9.Chiwetel répond ensuite aux sollicitations de Marvel. Dans cette écurie, il interprète le Baron Karl Mordo dans le film Doctor Strange.



A 39 ans, le jeune acteur a certainement tant de bonheur à vivre dans le septième art. La couronne britannique toujours prompt a encouragé les talents l’a déjà fait officier de l’ordre de l’Empire britannique. Une distinction qu’il a reçu en 2008 alors même qu’il venait d’entré dans l’ascenseur qui le porterait vers la gloire.