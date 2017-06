Chaque nuit avant de dormir, buvez cette boisson : elle élimine la graisse abdominale pendant votre sommeil

Pour perdre du poids et éliminer les graisses du corps et du ventre, plus particulièrement, il est important de manger sainement et de faire du sport de façon régulière. Ces deux impératifs sont indispensables pour atteindre ses buts et avoir un poids santé.



Rappelons que l’accumulation des graisses dans le corps revêt un danger beaucoup plus grave pour la santé et dépasse l’aspect esthétique qu’elle altère. Ce problème est associée à des troubles de santé comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires ou l’hypertension.



Si vous cherchez à perdre du poids, vous devez changer votre mode de vie, en adoptant des habitudes alimentaires plus saines et en pratiquant une activité sportive régulière. En parallèle, aidez-vous de cette boisson brûle-graisse naturelle.



Boisson naturelle pour perdre du poids :



Ingrédients :

◾Quelques feuilles de persil frais

◾Le jus d’un citron

◾1 cuillère à café de cannelle

◾1 cuillère à café de gingembre



Préparation :



Dans un mixeur, placez tous les ingrédients et mélangez. Il est préférable d’utiliser des ingrédients bio pour profiter au mieux de leurs bienfaits et éviter l’exposition aux pesticides.



Consommez cette boisson une heure avant de dormir pendant deux semaines.



Bienfaits de la boisson :



Cette boisson peut être d’une grande aide aux personnes qui souhaitent perdre du poids de façon naturelle. En plus d’apporter au corps de nombreux nutriments essentiels à son bon fonctionnement, elle aide aussi à soulager différents maux quotidiens et à booster le processus de combustion de graisses grâce aux ingrédients qu’elle renferme.



◾Le citron est riche en antioxydants, ce qui lui confère une puissante action antivieillissement. Excellente source de vitamine C, il aide aussi à booster le métabolisme, favorisant ainsi le brûlage des graisses. Enfin, le citron renferme beaucoup de fibres alimentaires, lesquelles sont connues pour augmenter la sensation de satiété et prévenir ainsi le grignotage.



◾La cannelle est une épice très efficace pour améliorer la digestion et soulager les troubles digestifs comme les nausées, les diarrhées ou encore les ballonnements. Elle possède aussi un pouvoir antioxydant et aide à réduire la glycémie mais aussi à perdre du poids. En effet, la cannelle agit comme un coupe-faim et réduit les envies de sucre. Elle contribue aussi à réduire le stockage des graisses en stimulant le métabolisme. Des actions qu’elle doit principalement à son principe actif, la cinnamaldéhyde. Attention, la cannelle consommée en excès provoque la tachycardie et les nausées.



◾Le gingembre est utilisé depuis la nuit des temps pour réduire les symptômes des états grippaux, soulager les douleurs articulaires, ou lutter contre les inflammations. Il fut donc prisé pour ses propriétés thérapeutiques aussi bien que pour celles gustatives. Mais pas que ! Le gingembre est aussi très utilisé pour perdre du poids. Cette épice à l’action thermogénique, permet de brûler les graisses de façon très efficace. Ses vertus minceur reviennent aussi à sa capacité à améliorer la digestion, prévenant ainsi les troubles digestifs.



Cependant, le gingembre est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu’aux personnes chétives ou diabétiques.



◾Le persil est riche en vitamines, minéraux et antioxydants indispensables au bon fonctionnement du corps. cette plante aromatique possède de nombreuses vertus thérapeutiques et permet notamment de faciliter la digestion, traiter la constipation et aide à évacuer les gaz intestinaux grâce à ses propriétés carminatives. Le persil est aussi doté d’un puissant pouvoir diurétique. Une action qui aide le corps à éliminer les toxines favorisant le stockage des graisses. Enfin, le persil augmente la sensation de satiété, en raison de sa richesse en fibres alimentaires.



Comment perdre du poids grâce au gingembre ?



◾Buvez des infusions de gingembre deux fois par jour pour améliorer la digestion pendant 2 semaines.

◾Ajoutez le gingembre en poudre dans la préparation de vos repas



Consommez, si vous le pouvez, un petit bout de gingembre frais avant les repas. Si son goût fort vous en empêche, vous pouvez toujours opter pour les deux options précédentes.



santeplusmag