« Ceux qui disent que le président Ouattara est ingrat, ne maitrisent pas... », Cissé Kader

L’union et l’engagement sont les vertus qui animent le mouvement de soutien au Président Alassane Ouattara, dénommé la jeunesse unie pour la nouvelle Côte d’Ivoire (JUNCI) . Le président Abdoul Cissé Kader a donné les raisons qui ont motivé sa création : « Nous soutenons le Président Ouattara parce que c’est une chance pour nous de l’avoir. De par son Curriculum vitae, il nous inspire; c’est un modèle. Et les actions qu’ils posent sont visibles. Tout n’est peut-être pas parfait, mais nous devons l’encourager pour que tout soit aussi parfait ».



Concernant ceux qui auraient dit que le Président Ouattara est ingrat, Abdoul Kader a dit : « On ne peut pas satisfaire tout le monde. Tous ceux qui disent que le Président est ingrat, quand on fouillera dans leur famille, on trouvera au moins une personne qui a bénéficié de l’arrivée du Président Alassane Ouattara. Beaucoup ne veulent pas reconnaître cela aujourd’hui, parce que ce ne sont pas eux qui sont les bénéficiaires directs. Ceux qui se plaignent pour la plupart, sont ceux qui ne maitrisent pas la conception d’un projet … ».



Cissé Abdoul a déploré le fait que les jeunes soient toujours campés dans les quartiers en entendant que l’emploi vienne à eux, alors qu’il faut plutôt aller à sa recherche. Son mouvement organise sa rentrée politique le 20 août 2017 au siège du RDR, pour apporter « notre soutien ferme au président Alassane Ouattara. Une activité propre à la JUNCI. Il s’agira ce jour d’encourager nos jeunes frères. Ils doivent savoir que la création des entreprises dans le pays est une source d’espoir ».



Hilaire Gueby

afrikipresse