Céline Dion en couple avec Pepe Munoz : elle évoque enfin sa vie amoureuse

Un an et demi après la disparition de René Angélil, son manager, mentor et surtout, l’amour de sa vie, Céline Dion a retrouvé le sourire. Tout l’été, la diva québécoise était en Europe, et souvent à Paris, pour une grande tournée. La chanteuse en a profité pour s’éclater avec un de ses danseurs, l’Espagnol Pepe Munoz. De quoi rendre hystériques les commentateurs, qui l’ont vite imaginée en couple avec lui.



Mercredi, Céline Dion était de retour chez elle, à Montréal, où elle a lancé sa nouvelle collection de sacs à main. A cette occasion, de nombreux fans et journalistes étaient réunis devant la boutique. A l’intérieur, l’interprète de « Pour que tu m’aimes encore » s’est prêtée au jeu des questions réponses avec la presse. Au journaliste Brendan Kelly, de la « Montréal Gazette », qui lui demande comment se passe sa nouvelle vie de célibataire, elle répond avec humour : « Etes-vous en train de me proposer un rendez-vous ? », avant d’entonner le titre « Diamonds », devant un public hilare. Puis, le journaliste lui demande : « Non, mais, sérieusement ? » Et Céline Dion se remet à chanter.



A la sortie de l’événement, le journaliste s’est amusé à dire que de toutes les personnes présentes, c’était à lui que la chanteuse a proposé un rendez-vous ! Céline Dion, en couple ou pas, n’est donc pas prête à répondre aux questions concernant sa vie amoureuse. Sa priorité pour le moment : ses trois fils, René-Charles, Eddy et Nelson, puis son retour sur la scène du Caesar Palace, à Las Vegas, le mois prochain.



