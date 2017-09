Cathy Yogo: la journaliste camerounaise basée en France cherche un « compagnon riche »

Cathy Yogo en a mare de vivre dans la solitude. La journaliste camerounaise qui vie en France depuis bientôt une dizaine d’année, a en effet posté un message sur sa page pour indiqué qu’elle recherche un compagnon. Dans ce message, elle donne les critères de son homme idéal.



« Cherche compagnon riche, beau, intelligent et généreux. 1m85 et bac +4 au moins. Gigolos et vilaps s’abstenir. »



L’ancienne journaliste du quotidien camerounais, le jour, a accompagné ce message par une photo « électrique » qui la montre presque dans l’un de ses beaux jours.