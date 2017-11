Cameroun/ Un traitement spécial pour Brenda et Junior Biya à Oral de l’ENAM

L’ordre de passage des 1727 candidats déclarés admissibles a été arrêté ainsi qu’il suit: Pour la journée du lundi ce sont les candidats de la section des comptes, la section judiciaire et la section des Greffes qui ont été soumis à l’évaluation orale.



Le mardi 21 novembre, c’était autour des candidats de la section des administrateurs des Greffes et la section de la Douane de passer l’Oral.



Pour la journée du mercredi 22 novembre, c’est autour des sections Administration des affaires sociales, Economie et finance, Prix poids et mesures et la sectionTrésor de se soumettre à l’oral.



Et pour terminer, les candidats admissibles dans les sections d’administration générale et d’administration du travail subiront les épreuves orales le jeudi 23 novembre 2017.



Toutefois, les organisateurs dudit concours ont indiqué que les candidats retardataires ou absents pour des raisons de forces majeures, seront soumis à un jury spécial le vendredi 24 novembre 2017 à partir de 8 heures. C’est une grande première dans l’histoire de ce concours d’entrée dans cette prestigieuse école. Selon certaines indiscrétions, cette disposition exceptionnelle vise à réserver un traitement de faveur aux enfants du président de la République qui ne sont pas contraints à suivre l’ordre du calendrier de passage à l’oral.



Nos confrères d’actucameroun ont même indiqué qu’un espace a été spécialement aménagé pour permettre aux enfants du chef de l’Etat, Brenda et Paul Junior Biya, de composer loin des regards indiscrets. Que ce soit à l’écrit ou à l’oral. Depuis le début du concours, le DG de l’ENAM a pris des dispositions spéciales pour le déplacement de Brenda et Paul Junior.