Cameroun : Nexttel franchit la barre des 4 millions d’abonnés en 3 ans d’activités

Le parc d’abonnés de l’opérateur de mobile vietnamien Viettel, qui opère au Cameroun sous la marque Nexttel, a atteint 4,2 millions de clients au mois d’octobre 2017, apprend-on des rapports officiels de cette entreprise qui a officiellement lancé ses activités au Cameroun en septembre 2014.



Premier opérateur de mobile au Cameroun à se voir attribuer une licence 3G, qu’il a cependant eu du mal à exploiter entre 2012 et 2014, Nexttel se rapproche peu à peu de l’objectif de 5 millions d’abonnés qu’il s’est fixé à fin 2017 ; comptant sur le déploiement de la technologie 4G toujours attendue, à un mois seulement de la fin de l’année.



La progression du 3ème opérateur de mobile sur le marché des télécoms au Cameroun, est telle que le Cameroun est devenu le premier marché africain du groupe vietnamien Viettel au premier semestre 2016, soit 2 ans seulement après le lancement de ses activités dans le pays.



Les projections d’Ovum, entreprise britannique spécialisée dans l’analyse stratégique concernant l’industrie des réseaux et des télécommunications, créditent d’ailleurs cet opérateur de la plus importante marge de progression dans le secteur des télécoms au Cameroun, jusqu’en 2021.



En effet, selon Ovum, entre février 2017 et décembre 2021, Nexttel grignotera encore 3,4% de parts de marché, contre 2,3% pour Orange Cameroun, et contrôlera finalement 15% du marché camerounais. Loin derrière MTN et Orange, avec respectivement 44,6 et 37% au cours de la période sous revue.



Par Brice R. Mbodiam pour Investir au Cameroun

Tig mag