Cache d’armes en Côte-d’Ivoire: Les ex-rebelles dénoncent un « acharnement » contre le protocole de Soro

L’ex-rébellion ivoirienne dénonce un « acharnement » du pouvoir contre l’un des siens, Souleymane Kamaraté alias « Soul To Soul », le protocole du président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro, après qu’il a été à nouveau convoqué à la gendarmerie concernant la découverte d’une cache d’armes à Bouaké (centre) en mai.



« Nous savons que l’exécutif ivoirien est le commanditaire de cet acharnement qui vise (…) à mettre aux arrêts cet autre Ivoirien qui ne faute que par ses choix et opinions politiques », a réagi le secrétaire général de l’Amicale des Forces nouvelles (ex-rébellion), Félicien Sékongo, estimant que cette nouvelle convocation dénote d’un « harcèlement politique », dans une note dimanche.



L’objectif est, selon M. Sékongo, de « contraindre et d’imposer le silence face aux dérives du pouvoir d’Etat », ajoutant qu’ »il faut éviter d’en faire trop au risque de laisser choir dans le vase, la goutte qui provoquera le débordement ».



« Il est hors de question pour l’Amicale », regroupant d’anciens responsables de l’ex-rébellion ivoirienne des Forces nouvelles (FN), « d’accepter qu’un des siens, Soul To Soul (…) soit inutilement exposé aux pulsions émotives d’une classe politique qui se refuse au bon sens », poursuit la note.



Entendu à plusieurs reprises depuis le 26 mai concernant cette affaire, M. Kamaraté a reçu une convocation l’invitant à se présenter lundi à la brigade de recherches de la gendarmerie, qui a d’ailleurs perquisitionné son domicile le 03 juillet.



Le 15 mai, des militaires ont emporté une « quantité importante (d’) armes de guerre neuves » qui étaient « entreposées dans une villa appartenant à Souleymane Kamaraté » à Bouaké, le fief de l’ex-rébellion, lors de la mutinerie du 12 au 16 du même mois.



Alerte info/Connectionivoirienne.net