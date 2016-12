Notez

Cacao: l’espoir du Ghana et de la Côte d’Ivoire suspendu au vent de l’harmattan

le Lundi 26 Décembre 2016

L’harmattan sera faible cette année. Ce qui suscite l’enthousiasme des producteurs Ivoiriens et ghanéens de cacao. Les vents doux de cette saison peuvent aider à une meilleure production et une baisse des prix. L’information a été donnée par le Weather Group, le World Weather Inc. et l’Agence météorologique du Ghana.



