CPI/ Le général Guiai Bi Poin catégorique: « Blé Goudé n’a jamais assisté à aucune de nos réunions »

C’était à la suite de la projection d’une vidéo où l’on voit une délégation des jeunes patriotes conduite par Blé Goudé et les généraux de l’armée de Côte d’Ivoire. Blé Goudé et ses amis étaient allés informer l’Etat-major de leur projet d’organiser une cérémonie d’hommage aux forces de défense et de sécurité. C’était en janvier 2011.



Le général a expliqué que cette rencontre, contrairement à ce qu’avance le procureur de la CPI, n’est pas une réunion de l’Etat-major à laquelle ont pris part Blé Goudé et ses amis. Pour lui, il faut faire la part des choses entre les réunions de l’Etat-major où les généraux réfléchissent sur la situation sécuritaire et les opérations sur le terrain et la rencontre qu’ils ont eu avec Blé Goudé.



« Monsieur Blé Goudé et ses amis n’ont ni demandé ni participé une réunion de l’Etat-major », a déclaré le général. Encore moins qu’il ait reçu de Blé Goudé une instruction militaire quelconque. « Je n’en ai pas reçue et de toute façon, je ne l’aurais pas exécuté », a-t-il répondu aux questions de Me Gbougnon. Fort de ces questions, la Défense de Blé Goudé a mis fin à son interrogatoire qui a duré moins d’une heure.



Avec APR