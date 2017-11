CÉMAC : Des arriérés de plus de 200 milliards de francs CFA pour les Etats membres

Acculée par une croissance économique en berne, des problèmes liés à l’intégration régionale, à la faiblesse de la fusion des deux places boursières et au ralentissement de négociations sur les Accords de partenariat économique (APE) avec l’Union européenne (UE), la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cémac) doit également faire face au non payement des cotisations de ses Etats membres.



Quelque 200 milliards de francs CFA depuis 2009 n’ont jusqu’à ce jour pas été versé. Une situation que le ministre tchadien de l’économie, a déplorée à l’ouverture des travaux de la session extraordinaire du Conseil des ministres de l’Union économique de l’Afrique centrale (UFAC) qui fragilise encore plus la sous-région.



Un facteur de ralentissement du développement de la sous-région limitant le déploiement de l’organisation dans les problèmes communautaires, et ce, en dépit des efforts consentis par les dirigeants de la sous-région pour renforcer les mécanismes de financement. « Les résultats tardent à venir et les difficultés de la trésorerie sont de plus en plus persistantes », a déploré le Ministre tchadien.



L’urgence pour les six Etats membres de s’acquitter de leurs redevances respectives demeure donc une préoccupation d’autant plus que la situation économique du moment qui frappe la quasi-totalité des pays invite à une rigueur et de la responsabilité dans la gestion de la chose commune.



Michaël Moukouangui Moukala

avec gaboneco