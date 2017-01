CAN 2017 / Côte d'Ivoire - RD Congo : Les éléphants jouent déjà la qualification

La RD Congo, leader de la poule, et la Côte d'Ivoire, tenante du titre en Coupe d'Afrique s'affronte, vendredi, dans un duel au sommet du groupe C.



La Côte d'Ivoire, elle, doit lancer son tournoi après un nul décevant face au Togo en ouverture. En cas de victoire, les Léopards congolais seront qualifiés pour les quarts.



Lors de la première journée les congolais ont surpris le Maroc(1-0) quand les éléphants et les éperviers partageaient la poire en deux. Notons que les deux équipes s'étaient déjà rencontrées dans l'édition 2015 à l'avantage des champions d'Afrique.