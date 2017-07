Brigitte Trogneux : "C'est le plus beau président de la Vème République"

C’est la photo de la semaine, celle que tout le monde a vu passer (ou presque) : la photo officielle du président de la République. Pour ceux qui seraient à peine revenu de vacances sans la Wifi, séance de rattrapage juste en dessous afin de vous faire une idée. Car l’image si particulière d’Emmanuel Macron n’a pas fait l’unanimité auprès du grand public et a même eu le droit à quelques détournements bien rigolo sur les réseaux sociaux.

Publicité



Si certains ont pointé du doigt le manque de naturel de celui-ci, bien heureusement certains médias n’ont pas manqué de souligner l’attitude positive et la modernité du chef de l’Etat. Et parmi les autres personnes enchan­tées par cette photo figure bien évidemment Brigitte Macron. La Première dame, qui fait sensation à chacune de ses apparitions, a été sollicitée par le repor­ter poli­tique Paul Larrou­tu­rou via le compte offi­ciel Twit­ter du Quoti­dien afin de donner son avis sur ce fameux portrait. « Juste en un mot, qu’est ce que vous pensez de la photo offi­cielle de votre mari ? », lui a demandé le jour­na­liste. Cette dernière a répndu très enchantée : « C’est le plus beau président de la Vème ! ». Une vraie fan ( pas très objective, c'est vrai) !