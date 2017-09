Brigitte Macron ne jure que par cette robe, et elle est canon !

Jamais deux sans trois. Brigitte Macron – alias l’ambassadrice du chic à la française – ne manque jamais une occasion d’arborer des looks toujours plus pointus. Et comme toute modeuse digne de ce nom, elle possède bel et bien une ribambelle de pièces dont elle ne se sépare (presque) jamais. Sa pièce fétiche ? Une robe droite au col montant, combinée de laine et de soie griffée Louis Vuitton.



Après avoir enfilé la version bleue lavande pour l’investiture d’ Emmanuel Macron et la version immaculée au Maroc, la First Lady a craqué pour la teinte « blush » à l’occasion de son escale à Hambourg pour le sommet du G7. La seule différence – excepté sa couleur ? Le motif en V qui orne discrètement le col rond de la robe. Une belle leçon de mode estivale qu’on copie sans même sourciller pour une rentrée haute en couleur.



Brigitte Macron, une icône de mode



Plus que la First Lady française, Brigitte Macron se hisse – sans le moindre effort – au rang d’icône de mode à suivre de (très) près. La raison ? « Je suis très sensible à la mode. Il existe une certaine idée de la femme française dans le monde. J'ai toujours fait attention à ma manière de m'habiller, demandez à mes filles ou à mes élèves ! Je ne suis jamais sortie de chez moi sans être coiffée, habillée, c'était plus ou moins réussi, mais je ne sais pas faire autrement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rencontré Nicolas Ghesquière, le créateur de Vuitton, qui me comprend et me connaît, dont j'admire la sensibilité et le talent » confiait-elle dans les lignes de notre dernier numéro. Une chose est sûre : chic is french !



