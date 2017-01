Brenda Biya, la jeune fille la plus célèbre d’Afrique !

Ses idées et avis, partagées publiquement, sont bien-aimées par le public africain et même occidental.



Une fille qui ose ! Comparée aux autres filles de chefs d’Etat africain, Brenda, est l’une des rares célébrités qui ne cache ses vérités et ne se pas laisse faire. Demandez aux américains, elle avait osé dire ce qu’elle pense du racisme en Amérique. Un courage ? Elle est très appréciée dans son pays et les médias camerounais magnifient ses contributions.



Selon « Jeune Afrique », elle est née au palais d’Etoudi, a fréquenté les écoles maternelle et primaire du complexe Les Coccinelles, spécialement créé pour le personnel de la présidence camerounaise. Avec son frère aîné Paul junior Biya, elle a ensuite intégré l’internat du prestigieux Collège du Léman, à une dizaine de kilomètres de Genève en Suisse Avant de rejoindre les États-Unis, où elle poursuit ses études. Son père lui a même soufflé qu’elle pourrait diriger le Cameroun. Pourquoi pas ?