Boycott des produits français en Afrique pour faire disparaître le franc Cfa

Nicolas Agbohou, docteur en économie politique , auteur ‘’Le Franc Cfa et l’Euro contre l’Afrique’’, ( paru en 1998 aux éditions Broche ) , un des acteurs permanents de la résistance contre cette monnaie qui a cours dans plusieurs pays francophones d'Afrique , faisait office de principal orateur de cette mobilisation anti-franc Cfa.



À cette occasion Alain Toussaint et Ery Djehouty, et d'autres orateurs ont demandé aux dirigeants des pays du continent africain utilisant cette monnaie , de quitter la zone Franc Cfa qui, selon l'URPANAF reste ‘’l’un des derniers avatars de la décolonisation inachevée’’.



Pour Nicolas Agbohou, les 14 pays africains plus les Comores qui usent encore de cette monnaie devraient pouvoir battre et gérer eux-mêmes leurs propres monnaies nationales, régionales ou sous-régionales , parce que cela est un élément de leurs souverainetés.



Le message était également adressé à la France pour qu’elle renonce au système monétaire de la zone Franc Cfa que l’URPANAF juge obsolète et colonial.



Les partisans du front du refus du Franc Cfa brandissent le boycott des produits des entreprises françaises installées dans les pays ayant ladite monnaie en partage , s'ils n'obtiennent pas gain de cause.



Jean-Paul Oro à Paris