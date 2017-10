Bourgi condamné pour avoir donné trop d'argent à Fillon et Sarkozy

L’avocat Robert Bourgi, qui avait offert trois costumes à l'ancien candidat Les Républicains (LR) à la présidentielle François Fillon, a été condamné vendredi à un mois de prison avec sursis et 2.500 euros d’amende, avec dispense d'inscription au casier judiciaire. Pas pour les costumes mais pour avoir dépassé le plafond annuel de dons à des partis politiques en 2014 et 2015. Il avait alors versé 7.500 euros à "Force Républicaine", mouvement politique de François Fillon et 7.500 euros à l’UMP (ex-LR) de Nicolas Sarkozy, soit le double du plafond autorisé depuis une loi de 2013.



Les soupçons de trafic d'influence pèsent toujours sur François Fillon



Robert Bourgi explique avoir fait ces versements de bonne foi, se souvenant que son avocat Eric Dupont Moretti l’avait traité de "grand couillon" en l’apprenant. Cette année, Robert Bourgi a fait parler de lui en reconnaissant avoir offert deux costumes - c'est François Fillon qui évoquera une troisième tenue, quelques jours plus tard - à l'ancien Premier ministre, alors dans la course pour devenir Président de la République. Dans le JDD du 12 mars, Robert Bourgi, d'abord sous couvert d'anonymat, reconnaissait avoir signé un chèque de 13.000 euros, en date du 20 février pour régler "les deux derniers costumes" d'une valeur de 6.500 euros chacun.



Quatre jours après notre enquête, le parquet national financier élargissait l'enquête visant François Fillon à des soupçons de trafic d'influence. Les enquêteurs cherchaient à déterminer quel est le lien réel entre l'ex-Premier ministre et l'avocat, proche des milieux de droite et figure de la "Françafrique". L'instruction est toujours en cours.



