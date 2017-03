Notez

Bouaké et Soubré, deux villes cosmopolites incarnent des ‘’modèles d’intégration parfaite et réussie’’

Deux services déconcentrés du ministère de l’intégration et des ivoiriens de l’extérieur seront bientôt installés à Bouaké (Centre-Nord) et Soubré (Sud-ouest), deux villes cosmopolites ivoiriennes qui sont des ‘’modèles d’intégration parfaite et réussie’’, a déclaré Alassane Zié Diamouténé, Directeur de cabinet de ce ministère.

