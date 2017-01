Bouaké : Voici comment les soldats mutins dépensent leurs primes

Les soldats mutins sont aux anges. Après avoir fait tonner les armes pour réclamer des primes et meilleurs traitements, ils ont obtenu gain de cause. L’Etat de Côte d’Ivoire a accepté de verser des primes de 12 millions de francs cfa par soldat.



Sur ce montant, 5 millions de francs ont déjà été touchés par chaque mutin.



Depuis quelques jours, certains bénéficiaires de ces primes sont beaucoup visibles à Bouaké, d’où est parti le mouvement d’humeur.



On les distingue facilement dans la circulation et certains endroits chauds de la ville.



A Bouaké, si vous apercevez un motocycliste sur un engin neuf partiellement emballé dans du plastic, vous avez de fortes chances d’avoir affaire à un soldat bénéficiaire des fameuses primes.



Plusieurs sources avancent que la moto est beaucoup prisée par de nombreux soldats. Cela est confirmé par Koné Abdoulaye, un vendeur chez Sovem-ci, contacté par le confrère RFI : « Dès qu’ils ont touché le montant, ils sont venus faire leur achat (…) S’ils quittent le camp pour venir voir leur famille ou faire leurs courses, comment vont-ils se déplacer ? Il faut l’aide d’un autre moyen de transport que le taxi, la moto est indispensable lorsque l’on voit l’état de la ville », a-t-il dit sur les antennes de la radio mondiale.