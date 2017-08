Bon à savoir : Dans quelle ville la vie est-elle la plus agréable?

Et si vous déménagiez au bout du monde ? Selon un rapport publié par The Economist Intelligence Unit, la ville de Melbourne en Australie, arrive une nouvelle fois première au classement de la ville la plus agréable à vivre dans le monde.



Ainsi, elle devance Vienne en Autriche et Vancouver au Canada. Pour établir ce constat, plusieurs critères ont été pris en compte : la stabilité, les services de santé, la culture et l'environnement, l'éducation, les infrastructures et la sécurité.



Dans le top 10 on retrouve Auckland en Nouvelle-Zélande, Hambourg en Allemagne, Helsinki en Finlande ou encore Adélaïde et Perth en Australie. Quant à Paris, elle arrive à la 32ème place du classement. En cause notamment, les différents attentats survenus dans la capitale française.