Bon à savoir : Comment soigner une piqûre de guêpe avec du vinaigre ?

Le vinaigre, un remède maison efficace contre les piqûres de guêpe



Généralement, les piqûres de guêpe génèrent une rougeur ainsi qu'un durcissement local des tissus au niveau de la piqûre. Pour vous soulager, vous pouvez utiliser un remède 100 % naturel, efficace et très facile à mettre en œuvre. Il s'agit d'utiliser une compresse imbibée de vinaigre afin de désinfecter la lésion et d'apaiser la douleur. En cas d'éruption générale, d'œdème, de difficultés respiratoires ou de malaise, appelez rapidement un médecin ou bien les pompiers.



Que faire si le dard est coincé dans la peau après une piqûre de guêpe ?



Il se peut que le dard de la guêpe reste coincé dans la peau lors de la piqûre, dans ce cas, enlevez-le soigneusement en grattant avec votre ongle, le bord d'un couteau non tranchant ou tout autre objet plat et rigide. Prenez garde à ne pas éclater la glande à venin pour ne pas que celui-ci soit libéré en quantité plus importante. L'utilisation d'une pince à épiler n'est donc pas recommandée. Ensuite, désinfectez correctement la zone avec du vinaigre.