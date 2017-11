Boire 3 à 4 cafés par jour, c’est bon pour la santé

Il aiderait à lutter contre le diabète, les acouphènes, les problèmes de foie… Mais il pourrait aussi nous rendre plus anxieux et dérégler notre horloge interne. Bref, on ne sait plus à quel saint se vouer !



Une étude de l’Université de Southampton (Royaume-Uni) publiée dans le British Medical Journal tente de donner le nombre de tasses de café optimal pour profiter de ses bienfaits sans subir ses désagréments. En analysant les résultats de près de 200 études sur le sujet, les chercheurs ont établi à 3 à 4 cafés par jour la dose idéale. Consommer cette quantité de café diminuerait les risques de maladies cardiovasculaires, de maladies coronariennes et d’AVC. Elle réduirait aussi les risques de maladies du foie de 29 %.



Cette recommandation concerne les adultes en bonne santé et non les femmes enceintes et les personnes sujettes aux fractures (le café est soupçonné de fragiliser les os).



