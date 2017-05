Bénin : La suppression du visa d’entrée pour les Africains désormais effective sur 14 pays

La décision de suppression de visas d’entrée et de séjour au Bénin au profit des ressortissants non immigrants des pays africains prise par le Président Patrice Talon en août 2016 pendant une visite au Rwanda est finalement rentrée en vigueur. Adoptée par le Conseil des ministres en octobre dernier, la mesure est désormais pleinement effective. En effet, le Consulat général du Bénin à Paris a publié une note d’information datée du 10 février 2017 déclarant que les ressortissants de trente (30) pays africains* sont exemptés de visa d’entrée au Bénin pour une période n’excédant pas 90 jours.



Un exemple pour l’unité et l’intégration africaine



30 pays (voir la liste ci-dessous) de toutes les régions du continent africain sont désormais exemptés de visa pour rentrer en territoire béninois. A ces pays s’ajoutent les quatorze (14) pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à laquelle le Bénin appartient : Gabon, Burkina, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo, et Cap-Vert.



