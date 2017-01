Banditisme :Une femme se fait voler son bébé en pleine gare routière

Pour les faits, nos sources indiquent que, précédemment, dame A. Rosalie, simple ménagère, met au monde, un bébé de sexe masculin. Même si elle est en proie aux difficultés de la vie, son nourrisson suffit largement à son bonheur. De quoi s'agit-il exactement ? A en croire nos sources, cela fait maintenant quatre mois, que la bonne dame a accouché de son beau petit garçon.



Elle brûle à présent d'envie d'aller partager avec les siens, sa joie d'avoir agrandi le cercle familial. Et cette occasion lui est donnée par la fête chrétienne de la nativité. Il lui faut rejoindre les membres de sa famille biologique, dans une localité de l'intérieur du pays. Alors, le samedi 24 décembre 2016, toute heureuse, elle débarque à la gare routière à Adjamé, à l'endroit où attendent les véhicules desservant sa destination. Il y a du monde, et il faut faire la queue, pour arriver au guichet où acheter son ticket.



La voilà donc dans le rang de clients qui avancent péniblement. La chaleur est difficile à supporter par ses mômes. A savoir, l'aîné qui n'a que quelques années, qu'elle tient par le bras, et le nourrisson. Les deux gosses se mettent à pleurer en même temps. La charge est énorme pour la jeune maman. Alors, pour l'aider plus ou moins, la dame dans le rang, et qui la suit directement, lui propose de lui remettre son bébé de quatre mois. Le temps que A. Rosalie arrive au guichet, et se procure son ticket. La ménagère n'y voit pas d'inconvénients. C'est même très bien pour elle.



Beaucoup plus tard, la voilà qui parvient à se procurer enfin son ticket qui lui donne le droit de s'installer dans l'un des cars de transport, en train de charger. Mais avant, elle tient à dire infiniment merci à la dame à qui elle a remis son bébé. Mais stupeur ! Cette dernière n'est plus dans le rang. Elle s'informe... la suite ci-dessous