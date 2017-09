Automobile News : Le Ford Transit sera bientôt hybride et rechargeable

Un utilitaire capable de rouler 100 % électrique



Ford, leader européen des véhicules utilitaires en Europe avec son bien connu Transit, a annoncé que les premiers essais de son futur Transit Custom hybride rechargeable ont débuté. Une vingtaine de prototypes du véhicule, bardés de capteurs, vont bientôt circuler dans les rues de Londres en test.(dans le cadre du programme de l'amélioration de la qualité de l'air de la ville).



Le véhicule qui, de l'extérieur, ressemble à s'y méprendre à un utilitaire lambda, est en fait mu par un moteur électrique, et non plus un moteur thermique, ce qui est une première pour cette catégorie de véhicule. Néanmoins, le véhicule embarque bel et bien un moteur thermique d'un tout petit litre de cylindrée, fonctionnant à l'essence, ce qui est inédit également pour un utilitaire de cette génération habituellement équipé d'un moteur diesel, pour la bonne et simple raison que ce moteur n'est pas destiné à la traction du véhicule, mais à la recharge de la batterie embarquée.



Le Transit Custom pourra parcourir 50 kilomètres en mode 100 % électrique quand il circulera en plein centre ville, ce qui en fera un utilitaire garanti zéro émission. Et une fois ses livraisons effectuées, quand il sortira de la ville pour retourner à son entrepôt, ou qu'il circulera en périphérie ou sur les grands axes, le moteur essence EcoBoost démarrera pour charger les batteries et alimenter le moteur électrique.