Aubameyang toujours en tête au classement des buteurs Africains d’Europe

Les Panthères du Gabon sont en crise. Leur capitaine, Aubameyang, continue lui de briller dans les championnats européens. Selon un décompte réalisé notamment par nos confrères de RFI, l’attaquant Gabonais du Borussia Dortmund trône en tête des meilleurs buteurs Africains évoluant en Europe. Une bonne forme qui confirme bien que le joueur n’est pas utilisé à bon escient au sein d’une sélection nationale et d’un staff technique abonnés aux défaites et désillusion en série.



Qu’à cela ne tienne, Pierre-Emerick Aubameyang est plus que jamais une référence en Europe avec déjà 10 buts inscrits en 8 journées en Bundesliga et 3 journées en Champion’s league. Hier, lors de la 3e journée de la Ligue des champions de l’UEFA, l’attaquant gabonais n’a pas marqué de but mais son équipe s’est offert tout de même un nul, 1 but partout, face au club chypriote de l’APOEL Nicosie.



Outre notre Aubameyang national, le congolais Cédric Bakambu évoluant au Villarreal (Espagne) est également en grande forme avec 7 buts déjà inscrits. Suivent ensuite dans ce classement le guinéen Zinho Gano (7 buts - Ostende, Belgique), le Sénégalais Mbaye Leye (6 buts - Eupen, Belgique) et le Camerounais Vincent Aboubakar (6 buts FC Porto, Portugal) complète ce tableau des 5 meilleurs buteurs Africains.



avec info241