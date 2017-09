Au bout de combien de jours doit-on laver son soutien gorge ? Tous les 3 jours d’utilisation au moins.

Cela peut surprendre en effet lorsqu’on lave religieusement son soutien-gorge tous les soirs sans se poser de question mais certaines femmes ne changent pas et ne lavent donc pas non plus leur lingerie quotidiennement…. Mais alors, à tort ou à raison ?



Laver son soutien-gorge après chaque utilisation : une bonne idée ?



Pour certaines, c’est le meilleur moyen d’abîmer un soutien-gorge qui est déjà une pièce mode fragile de notre dressing, pour d’autres c’est impensable de faire autrement tout simplement. Eh bien mesdames rassurez-vous, personne n’a franchement tort ou raison. On vous explique.



Alors oui, il faut l’admettre même si on est une fervente partisane du changement de lingerie quotidien, un lavage régulier abîme votre soutien-gorge d’autant plus si il s’agit de lingerie fine. Mais - et c’est là la chose à retenir - il n’est pas pour autant interdit de laver son soutien-gorge après chaque utilisation et heureusement !

Le bon compromis ? un lavage délicat à la main ou en machine au programme soie.



Garder le même soutien-gorge plusieurs jours sans le laver : ce qu’il faut savoir



Vous ne ressentez pas le besoin de laver votre lingerie le soir même après l’avoir enlevé et vous envisagez de le reporter ? Déculpabilisez-vous si on vous a déjà fait des remarques, ce n’est pas contre-indiqué. Vous pouvez en effet porter votre soutien-gorge plusieurs fois avant de le laver.



Gardez cependant à l’esprit que cette pièce lingerie est en contact direct avec la peau et la transpiration. Non seulement la bande de tissu qui passe sous vos aisselles s'imprègne de votre sueur quotidienne (moindre soit-elle) mais en plus vous pouvez aussi transpirer un peu des seins (eh oui même si cela ne se voit pas) en fonction de la météo et de votre activité le jour J où vous le portez, d’autant plus si vous avez une poitrine généreuse.



En gardant votre soutien-gorge plus de 3 à 4 jours, vous prenez donc le risque de porter à même la peau de nombreuses bactéries sans parler des odeurs éventuelles. Pas question alors d’avoir un seul soutien-gorge en guise de dessous pour la semaine. Investissez dans plusieurs parures pour changer votre soutien-gorge tous les 3 jours d’utilisation au moins.



Porter son soutien-gorge plusieurs jours sans le laver : oui mais …



La fréquence idéale de lavage reste encore l’affaire de chacune car pouvoir ou non reporter une lingerie déjà utilisée sans un rafraîchissement entre temps est avant tout une question de ressenti personnel et certaines se sentiront très inconfortables dans un vêtement qui ne sent pas bon le dernier lavage. En revanche, il est vraiment déconseillé de porter le même soutien-gorge deux jours de suite !



Pourquoi ? Tout simplement pour le maintien. Celui de votre poitrine d’abord mais aussi celui de la fibre de votre lingerie qui a besoin de cette petite pause entre deux jours de travail pour se remettre en forme et être efficace. Avis à celles qui pensaient prolonger la durée de vie de leur lingerie en la portant tous les jours sans la nettoyer entre temps, c’était une mauvaise idée car cela abîme autant votre modèle préféré que de le laver.



Alors quelque soit votre décision, alternez les soutiens gorge pour laisser le temps à votre lingerie de reprendre sa forme initiale et de faire son boulot correctement.



Mais alors que faire très clairement ?



Le cycle idéal pour votre confort et celui de vos dessous serait de reporter (si vous le souhaitez) votre soutien-gorge non pas le lendemain mais le jour d’après et ainsi de suite. Ce qui amènerait la fréquence moyenne de lavage idéale à une fois tous les deux jours d’utilisation mais pas en continu. Soit un même soutien-gorge le lundi et le mercredi que vous lavez le mercredi soir par exemple, un autre pour le mardi et le jeudi que vous lavez après etc…. Un rythme qui vous permet de porter plusieurs fois votre soutien-gorge sans l’abîmer et sans laisser les bactéries proliférer.

Publicité



Et le soutien gorge de sport dans tout ça ?



Et-il vraiment besoin de le préciser ? Sans grande surprise, vous ne passerez pas à côté du lavage après chaque utilisation. Pas question de porter une seconde fois un soutien-gorge dans lequel on a beaucoup transpiré sans le laver avant. Eh ça, c'est indiscutable !



femmeactuelle.fr