Astuce pour savoir si quelqu’un surveille votre téléphone !

Beaucoup d’entre nous ont des informations personnelles enregistrées dans leur téléphone. Allant du mot de passe de leur profil Facebook, au numéro de leur compte bancaire, ces informations doivent absolument être sécurisées pour éviter tout détournement ou utilisation frauduleuse qui risque de créer des ennuis à leur propriétaire. Pour vous aider à savoir si votre téléphone est surveillé ou espionné, retrouvez ci-dessous des codes pratiques à retenir.



Codes pour savoir si votre téléphone est surveillé :

Code 1 : *#21#



En tapant ce code, vous pouvez déterminer si vos appels, messages et autres données sont détournées et vers quel numéro. Ce dernier apparaîtra clairement sur votre écran. Si c’est le cas, la personne qui vous espionne pourra récolter toutes les informations vous concernant et pourra avoir accès à toutes vos données, même confidentielles, enregistrées sur votre mobile. Généralement, ce genre de détournement est effectué par les parents pour surveiller et protéger leurs enfants d’éventuelles menaces du monde virtuel, par des époux jaloux, ou par n’importe quel inconnu qui accès à votre téléphone.



Code 2 : *#62#



Ce code vous sera utile au cas où vous n’arrivez plus à recevoir d’appels ou de messages sur votre téléphone. Ainsi vous pourrez déterminer le numéro de téléphone ou de messagerie vocale de votre opérateur mobile, qui les reçoit.



Code 3 : ##002#



Si, grâce aux codes précédents, vous découvrez que vos opérations téléphoniques sont détournées, utilisez celui-ci pour désactiver le détournement, même vers la messagerie vocale. C’est un code universel qui reste également opérationnel dans le cas d’un roaming.



Code 4 : *#06#



Ce code vous permet d’avoir l’International Mobile Equipment Identity. Ce numéro composé de 15 à 17 chiffres est généralement inscrit sur l’emballage remis lors de l’achat et sous la batterie du téléphone. Ce numéro unique est ce qui permet d’identifier le téléphone en cas de vol, même si la carte SIM est changée. Grâce à lui, il est possible de connaître sa marque, son modèle, sa fiche technique et ainsi de suite.



Comment savoir si votre téléphone est espionné par les services spéciaux ?



Dans tous les pays du monde, les services spéciaux peuvent collaborer avec les opérateurs téléphoniques pour accéder aux opérations téléphoniques de n’importe quel numéro. Sur présentation d’un mandat judiciaire, ils peuvent obtenir toutes les données récoltées par l’opérateur durant les trois derniers mois.



Ainsi, si vous remarquez des interférences fréquentes durant vos appels, si votre batterie se décharge rapidement et chauffe plus que d’habitude, et si votre téléphone se met à redémarrer spontanément, ceci devra vous mettre la puce à l’oreille, à condition évidemment que votre téléphone ne soit pas endommagé.



Comment donc assurer la protection de son téléphone ?



Protéger son téléphone des espions, virus et hackers est très important, car cela vous permet de protéger votre vie privée. Ainsi, il est vivement recommandé de suivre les conseils suivants :



Ne jamais laisser votre téléphone à la portée de personnes inconnues,

Ne pas télécharger des applications, sonneries, images ou sites qui ne sont pas fiables,

Ne pas surfer sur des sites douteux ou suivre des liens hypertextes qui risquent de vous rediriger vers des pages suspectes,



Ne pas se fier aux applications qui vous permettent de localiser d’autres personnes, même si elles sont des membres de votre famille, car ce genre de fonctionnalités n’est possible qu’à travers votre opérateur, et seulement avec l’accord des personnes concernées,



Ne pas brancher votre téléphone sur des câbles disponibles dans des endroits publiques, pour recharger gratuitement votre batterie, car vous ne pouvez pas savoir s’il y a quelqu’un derrière qui copiera toutes vos données,

Installer un antivirus puissant et efficace qui bloquera l’accès aux virus, chevaux de Troy et applications qui peuvent, entre autres, accéder à votre caméra et prendre des photos ou enregistrer des vidéos sans votre consentement,

Utiliser des services de messageries instantanées à accès fermé ;



Modifier vos paramètres de confidentialité pour déterminer quelles sont les informations à rendre publiques, de celles qui ne le sont pas.