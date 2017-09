Arrivés à Bouaké, les Eléphants confiants pour une seconde victoire sur les Panthères du Gabon

Bouaké, 04 sept (AIP)-Arrivés à Bouaké ce lundi, à Bouaké, pour leur match retour contre l’équipe des Panthères du Gabon comptant pour la 4e journée des éliminatoires du mondial 2018, l’entraîneur Marc Wilmots, et le capitaine Yao Kouassi Gervais (Gevinho) des Eléphants footballeurs ont affirmé être confiants et dans de dispositions d’esprit pour affronter avec succès l’adversaire qu’ils ont battu samedi à Libreville par (3-0).



A leur atterrissage à l’aéroport local, l’entraîneur des éléphants a confié à la presse que l’état d’esprit est ‘’positif pour l’instant’’ à cause du bon résultat obtenu au Gabon, et que les joueurs sont bien préparés pour la récupération physique afin d’affronter avec succès cette rencontre qui se disputera mardi au stade de la paix, à partir de 17h30.



A l’endroit de ses joueurs, Marc Wilmots prône la concentration, la volonté. Il sollicite, par ailleurs, le soutien du public pour obtenir les trois points de la victoire pour se rapprocher de la coupe du monde.



Le capitaine Kouassi Gervais qui croit en une autre victoire de son équipe sur les panthères du Gabon, demande au public sportif venir massivement les soutenir en oubliant la défaite des éléphants contre l’équipe guinéenne (3 buts à 2), le 10 juin, au stade de la paix de Bouaké, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de 2019.



L’équipe ivoirienne a été devancée par son adversaire gabonais, arrivé dimanche aux environs de 20H GMT.



La Côte d’Ivoire occupe la tête du groupe C avec 7 points, devant le Maroc qui en totalise 5 et qui sera en déplacement à Bamako pour affronter ce même mardi, le Mali.