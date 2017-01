Armée, Police et Gendarmerie: Ouattara limoge les généraux, de nouveaux patrons aux commandes

Dans un communiqué du Secrétaire général de la Présidence, Alassane Ouattara a procédé ce lundi à la signature de trois décrets mettant fin auxf onctions du général de corps d’armée,Soumaila Bakayoko en qualité de Chef d’état-major général des forces armées de Côte d’Ivoire, du général de corps d’armée,Gervais Kouakou Kouassi en qualité de commandant supérieur de la gendarmerie nationale et de l’Administrateur général de police,Brendou M’Bia en qualité de Directeur général de la police nationale.



Ils sont remplacés par le Général Touré Sékou en qualité de Chef d’Etat major général, le Général Nicolas Kouakou Kouadio nommé Commandant supérieur de la gendarmerie et le général Youssouf Kouyaté qui occupe désormais les fonctions de Directeur général de la Police.



Ces mesures arrivent à un moment où pour une certaine classe politique ivoirienne, l'on a assisté pendant la grogne des soldats à un dysfonctionnement dans la chaine de commandement des forces armées. L'on continue d'attendre encore la nomination du Vice-président, du premier ministre et de son gouvernement.



