Arafat DJ accuse Debordo de tentative de meurtre contre sa personne

La rivalité entre Arafat DJ et son collègue Debordo Leekunfa aurait pris une autre tournure jusqu'à atteindre la tentative de meurtre.



Sur les réseaux sociaux, le premier cité a publié un post où il dit avoir été visé par une tentative de meurtre : "Très chers fans, c'est avec beaucoup de regrets que je vous informe qu'il y'a 1h de temps (dans la matinée du dimanche NDLR), vous auriez entendu que je suis mort dans une boîte à Abidjan par ma propre fabrication! Vraiment l'homme noir est méchant! Tu fabriques une personne et demain cette même personne veut te dépasser au point de pointer un pistolet de 15 coups pour d'abattre en pleine boite de nuit juste par jalousie! Mais sachez juste une chose, Je serais toujours devant ceux qui veulent rivaliser avec moi, Dieu est bon!!!" a-t-il balancé.



Dnas la soirée, c'est la photo de son ex-compère, Debordo, qu'il publie avec la légende : "Voici celui qui a essayé de me tuer avec son arme à feu 15 coups ce matin même moi je ne sais pas ce que je lui ai fait! Dieu contrôle!".



Que s'est-il réellement passé? la rivalité artistique a-t-elle prise une autre tournure? s'agit-il d'un bad? Une réaction de l'artiste accusé est attendue avant de répondre à toutes ces questions.



Ahopol