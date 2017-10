Après les révélations de Médiapart, Affi demande l’arrêt de la procédure contre Gbagbo

‘’La détention du Président Laurent Gbagbo obéit davantage à des considérations politiques. Mediapart est venu pour apporter des éléments probants’’, a souligné Pascal Affi N’guessan qui se prononçait au cours d’une conférence de presse sur plusieurs sujets liés à l’actualité socio-politique en Côte d’Ivoire.



Poursuivant, l’ancien Premier ministre ivoirien a soutenu que «l’arrestation et la détention (de M. Gbagbo) sont le résultat d’un montage politique».



« Son maintien en détention est injustifié », a réitéré Pascal Affi N’guessan dénonçant «le deal» entre l’ex-Procureur de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, l’actuel Président ivoirien Alassane Ouattara et l’ancien Président français Nicolas Sarkozy. Selon Mediapart, Laurent Gbagbo est victime d'un montage politico-judiciaire ourdi par l’ex- procureur de la CPI, Luis Moreno-Ocampo et quelques diplomates français.



« La CPI ne soit pas se faire complice du complot politique. Ce qui se passe est une véritable mascarade qui n’honore pas la CPI, la justice, la Côte d’Ivoire », s’est-il indigné.



Pascal Affi N’guessan a par ailleurs invité les frondeurs de son parti menés par Abou Drahamane Sangaré à l’unité afin de mener « l’offensive diplomatique et politique» pour la libération de Laurent Gbagbo. « Il y’a un temps pour les palabres, un temps pour l’unité », a conclu Affi N’guessan.