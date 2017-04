Après les injures, Sam l'Africain prend encore 5 ans de prison dans une affaire d'escroqurie

On pourrait intituler cet épisode les malheurs de Sam l'Africain. Après une condamnation à 6 mois de prison ferme pour « injures et diffamation envers un groupe ethnique », Mohamed Jichi de son vrai nom vient de prendre 5 ans de plus et un million d'amende.



Cette condamnaton n'est pas liée à l'affaire des injures mais à une sombre affaire d''escroquerie. Il a été condamné pour faux, écriture en faux et tentative d'escroquerie"



Il devra purger une peine de 5 ans 6mois derrière les barreaux pour une amende totale de 1.500.000 de fcfa.



Plus de détails dans nos prochaines publications



Ahopol