Apple dévoile pour ses dix ans, son iPhone X. Découvrez son prix et ses caractéristiques!

Caractéristiques de l’appareil



L’écran du iPhone X fait 5,8 pouces. Il est donc le plus grand écran jamais « designé » par Apple bien que les dimensions de l’appareil se situent entre celles du iPhone 7 et du 7 plus. Ensuite, l’écran bord-à-bord ajoute à cette sensation de grandeur. OLED, cet écran est aussi une première pour la marque. Concernant la luminosité, la dalle affiche une résolution 2 436 x 1 125, avec une densité de pixels inédite sur un iPhone de 458 ppi. Compatible HDR et Dolby Vision, l’écran supporte la technologie « True Tone », qui offre un confort de visionnage grâce à l’adaptation des couleurs à la lumière ambiante.



Changements majeurs



Pour le iPhone X, on note la disparition du bouton d’accueil, qui change considérablement le mode d’utilisation de l’appareil. Par exemple, pour faire apparaître l’écran d’accueil, il faut désormais glisser vers le haut, comme si l’on déroulait le Control Center. Ainsi donc le Control center, change d’emplacement et se retrouve accessible depuis le coin du haut à droite. A côté de cela, les notifications ne sont visibles que sur l’écran verrouillé. Pour sortir d’une application et revenir sur l’écran principal, il faut glisser son pouce vers le haut en partant du bas de l’écran. Enfin, Siri peut être sollicité depuis le bouton latéral droit.



Ensuite, le iPhone X perd son Touch ID – le lecteur d’empreintes digitales servant notamment à déverrouiller l’appareil. Il fait place au Face ID qui est un nouveau système de reconnaissance faciale. Grâce au True Depth Camera System, le propriétaire déverrouille son smartphone juste en regardant l’écran. Cette fonctionnalité déjà exploitée par Samsung a été plus poussée par Apple. En effet, chez Samsung, il faudrait bien placer ses yeux devant l’écran. Cependant chez Apple, toutes les positions du visage sont tolérées, de même que les changements de coiffure, le port de lunettes ou encore de la barbe.



Sécurité



Apple a assuré avoir suffisamment veiller au renforcement de la sécurité de cette fonctionnalité pour éviter toute usurpation des traits du visage. La firme a annoncé avoir collaboré avec des make-up artists pour éprouver cette option sur des masques récréés d’après de vraies personnes. Ainsi, Touch ID ne se tromperait qu’avec un ratio d’une fois sur 1 million, contre une fois sur 50 000 pour le capteur d’empreintes.



Les Animojis, l’innovation la plus cool de l’iPhone X



Avec le iPhone X, l’utilisateurs a accès à des animojis. Ce sont des emojis qui fonctionnent sur le principe de la réalité augmentée et qui imitent simultanément nos expressions faciales. Renard, panda, coq, alien, licorne… 12 emojis au total sont pour l’instant compatibles avec cette option qui peut être directement utilisée dans les conversations Messages.



Appareil photographique



Tout comme le iPhone 8, le X est doté d’un double capteur 12 mégapixels qui ouvre à f/1,8 et f/2,4 et qui est agrémenté d’un flash True Tone à 4 LED. La différence se situe au niveau de l’adaptation du Mode Portrait sur le capteur-avant.



Fonctionnalités



Le iPhone X est doté d’un processeur nouvelle génération : la A11 Bionic qui a 6 cœurs et d’un GPU triple cœur. Elaborés pour la première fois par Apple, ils ont été spécialement pensés pour la réalité augmentée. Innovation de taille : le iPhone X est compatible Bluetooth 5.0 et charge sans fil, permettant de le recharger d’un simple contact sur une surface à induction. Cependant, il faut relever que la station de charge sans fil dévoilée par Apple pendant sa présentation ne sera disponible qu’en 2018 et sera donc vendue séparément. En attendant, il faudra se contenter du bon vieux câble Lightning…



Le prix



Deux versions seront proposées pour le iPhone X : 64 Go et une 256 Go. Elles sont aux prix respectifs de 1 159 euros et 1 329 euros, contre 999 et 1 149 dollars. Le iPhone X sera disponible en précommande à partir du 27 octobre et livré le 3 novembre.