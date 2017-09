Anti-âge, anti-grignotage, anti-stress... La respiration contrôlée a tout bon !

C’est quoi la cohérence cardiaque ?



Il s’agit d’une technique respiratoire qui permet de calmer et de contrôler les battements du cœur à l’aide de la respiration. En tranquillisant le cœur, qui est le premier organe à réagir aux émotions, on apaise le mental.



La cohérence cardiaque fait maigrir



Les sensations de faim, de satiété et de satisfaction sont dépendantes des émotions. La cohérence cardiaque change la donne en permettant une meilleure régulation du taux de sucre, du cortisol, des neurotransmetteurs…



La cohérence cardiaque aide à rester jeune



Une pratique régulière favorise l’augmentation de la DHEA, l’hormone de "jouvence", qui ralentit le vieillissement. Son taux baisse régulièrement avec l’âge : à 50 ans elle est à 50% de ce qu’elle était à 20 ans ; à 80 ans, à 10% .



La cohérence cardiaque renforce les liens affectifs



Les études menées par l’Institut Heartmath (Etats-Unis) montrent que l’on observe une sécrétion accrue d’ocytocines, le neurotransmetteur lié à l’attachement. Il augmente l’affection que l’on peut ressentir envers ses enfants ou les proches.



La cohérence cardiaque combat l’hypertension



Le Dr David O’Hare, auteur de cohérence cardiaque 365 (éd. Thierry Souccar), explique que la cohérence cardiaque augmente la production d'une hormone synthétisée par le cœur (la « FNA »), avec une action directe sur l’élimination du sodium dans les urines et sur le diamètre des vaisseaux permettant de réduire l’hypertension.



La cohérence cardiaque aide à réduire le stress



La cohérence cardiaque augmente dans le cerveau les ondes alpha. "Ces dernières induisent un état de calme qui permet de se régénérer, d’éviter la “surchauffe” du cerveau et de prendre de la distance par rapport aux situations", explique Thierry Thomas, Directeur des Thermes d’Allevard, dans l'Isère, à l’origine du développement de l’application Respirelax (disponible sur iTunes).



L’exo pour s’y mettre



Le top : dessiner des vagues sur une feuille de papier. On inspire (sur 5 secondes) et on fait monter le crayon ; on expire (sur 5 secondes) et on le fait descendre. On se teste sur 5 minutes, et l’on compte le nombre de vagues sur la feuille : Il en faut 30 pour être en résonance.



Avec l’appli Respirelax, on peut même pratiquer dans les transports en commun !



femmeactuelle.fr