Angleterre: une infirmière chrétienne licenciée pour avoir proposé de prier pour des patients

Une infirmière chrétienne a été récemment licenciée en Angleterre pour avoir avoir proposer à ses patients de prier pour eux. Cette dernière affirme qu’elle avait été injustement renvoyée.



Sarah Kuteh, une infirmière qui a déjà 15 ans d’expérience, a été démis de ses fonctions en août dernier pour »mauvaise conduite grave », après que les patients qu’elle a soignés se soient plaints de sa «ferveur» religieuse.



Elle a fait appel, mais le comité de discipline a expliqué à son tour que la décision de renvoyer Mme Kuteh était « tout à fait appropriée ».



En témoignant devant le tribunal, Mme Kuteh a nié avoir imposé sa religion aux patients.



Elle a dit:



«Je suis sérieuse avec ma religion, mais je ne pense pas avoir imposé ma religion aux patients.

«J’aime les soins infirmiers, j’aime ce que je fais et j’adore parler aux patients.

« Ce que je voulais était de me donner l’occasion de montrer un changement. »



La travailleuse du SNS, Sarah Collins, qui a présidé la première audience disciplinaire de Mme Kuteh à Darent Valley Hospital à Dartford, Kent en Angleterre n’était pas d’accord, du verdict.



Elle a déclaré:

« Malgré qu’elle a été mise en garde contre un tel comportement à deux reprises, elle a persisté à interroger les patients sur des questions religieuses.

« L’affirmation de Mme Kuteh selon laquelle elle s’est sentie obligée de continuer à tenir des discussions religieuses avec des patients, me préoccupe ».



Au total, huit plaintes ont été déposées par des patients «extrêmement vulnérables», et impliqués dans une intervention chirurgicale.



Une patiente a affirmé qu’elle passait plus de temps à parler de religion que de remplir un questionnaire préopératoire.



Par ailleurs, l’hôpital a nié l’avoir licenciée en raison de sa foi.



Au lieu de cela, Victoria Leivers-Carruth, qui a présidé l’audition de l’appel d’honneur de l’hôpital, a déclaré que le comité pensait que Mme Kuteh utilisait son temps avec les patients pour «leur imposer des croyances religieuses».



Le président du tribunal, Martin Kurrein, a ajourné son jugement à une date ultérieure.