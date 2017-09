Alerte prévention : Gardasil 9 efficace contre le cancer du col de l'utérus !

Une recherche américaine vient de montrer que le vaccin de prévention contre le cancer de l'utérus, Gardasil 9, serait beaucoup plus efficace que l'ancienne version !



Plus puissant, plus robuste, le nouveau vaccin, Gardasil 9, montre une grande efficacité pour prévenir l'apparition du cancer du col de l'utérus. Ce sont les chercheurs de l'université d'Alabama (USA) qui apportent cette bonne nouvelle à travers une étude publiée le 5 septembre dans la revue The Lancet.



14 215 femmes dans 18 pays se sont prêtées au jeu. La moitié des participantes a été testée avec l'ancienne version du vaccin Gardasil et l'autre moitié avec le nouveau vaccin, Gardasil 9. Résultat : la nouvelle version du vaccin montre une efficacité de 97,4 % chez les volontaires.



Ce qui change dans le Gardasil 9 ? Il contient cinq génotypes d'infections à papillomavirus humains de plus que l'ancienne version. À eux seuls, ces génotypes sont à l'origine de près de 20 % des cancers cervicaux et de 30 % des lésions précancéreuses du col de l'utérus.



Qui est concerné par le vaccin contre le cancer du col de l'utérus ?



Selon les recommandations faites dans un rapport du Haut conseil de la santé publique (HCSP) pour 2017, les jeunes filles devraient se faire vacciner avec le Gardasil 9 à deux doses entre 11 et 14 ans et à trois doses entre 15 et 19 ans. Aujourd'hui, les hommes de 26 ans et moins ayant eu des rapports sexuels avec d'autres hommes sont aussi concernés par cette vaccination.



Cancer du col de l'utérus : 274 000 décès chaque année





Pour rappel, le cancer du col de l'utérus est responsable de 274 000 décès chaque année dans le monde. En France, il représente le 12e cancer le plus répandu chez les femmes... La maladie se développe 10 à 15 ans après le développement d'une infection par un papillomavirus, un virus transmis lors d'une relation sexuelle.



