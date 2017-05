Alassane Ouattara aurait ménacé de démissionner de la présidence aux heures chaudes de la mutinérie

Selon cette information, Le Président Alassane Ouattara aurait menacé de démissionner de sa fonction présidentielle, le 15 mai, face à l’incurie de son entourage et de la hiérarchie militaire à gérer les mutineries ayant de nouveau embrasé le pays dont Abidjan.



C'est Le premier ministre Amadou Coulibaly qui aurait finalement convaincu de la nécessité de payer les soldats récalcitrants car le Président Alassane Ouattara s’y était vigoureusement opposé sur la foi de l’engagement des militaires à renoncer à des primes promises par le gouvernement.



Rappellons que lors d'une céremonie qui s'est ténue à la présidence en l'absence de la presse, et retransmise en différée sur la chaine publique, les mutins s'étaient engagés à renoncer à ces primes.



"Nous présentons nos excuses pour les différentes situations que nous avons connues (..) nous renonçons définitivement à toute revendication d’ordre financière (...) nous prenons l’engagement solennel de nous ranger et de nous mettre aux ordres de la République", avait affirmé un porte-parole des mutins présenté comme le sergent Fofana.



C'est en se referant a cet engagement que le Président ne voulait pas payer les mutins, mais face à l'obstination de ces derniers à vouloir leurs primes et convaincu par son entouage, la Président a dû ceder.



Avec la Ldc