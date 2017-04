Aki et Pawpaw: « La police italienne nous a pris pour des enfants »

Les acteurs populaires de Nollywood, Chinedu Ikedieze et Osita Iheme, mieux connus sous les petits noms de Aki et Pawpaw, ont révélé leur situation la plus embarrassante.



Les deux acteurs qui ont récemment échangé avec des journalistes, ont dit qu’ils ont vécu une situation d’embarras avec des policiers italiens qui les ont pris pour des mineurs.



Aki et Pawpaw avec un grand sens de l’humour ont qualifié cela de « mélange de comédie et d’embarras ». « En plus de nous avoir pris pour des mineurs, la police italienne avait menacé d’arrêter notre promoteur pour ne pas avoir utilisé de sièges-bébé pour nous dans la voiture » ont-ils ajouté.



Les stars de cinéma ont rappelé qu’ils étaient arrivés en Italie en compagnie d’un comédien pour un spectacle, et avaient été accueillis à l’aéroport par leur promoteur, qui les conduisait à l’hôtel, où ils devaient loger lorsque les policiers les ont arrêtés à un poste de contrôle.



Aki et Pawpaw ont souligné qu’ils ont dû descendre de la voiture, pour présenter leurs passeports nigérians aux policiers avant qu’ils ne croient qu’ils sont des adultes avec une morphologie d’enfant.



Chinedu (Aki) a déclaré: «Je me souviens encore de ce jour et de l’impression ressentie ».



« C’était drôle », a-t-il plaisanté, ajoutant que «depuis lors, Jules Agwu (l’autre acteur avec qui ils étaient) utilise l’incident comme blague dans certains événements.



« Mais les gens ne savent pas que c’est une histoire vraie », a-t-il ajouté en riant.