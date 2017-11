Air Côte d’Ivoire réceptionne un deuxième Airbus A320 neuf

Air Côte d’Ivoire se prépare à accueillir ce 25 novembre le deuxième Airbus A320 neuf de sa flotte. Une importante délégation ivoirienne conduite par le ministre des Transports Amadou Koné est actuellement à Toulouse pour réceptionner le nouvel appareil attendu demain sur le tarmac de l’aéroport d’Abidjan.



Il s’agit donc du second Airbus neuf, après celui livré en juillet dernier, sur une commande de 5 appareils conclue avec le constructeur européen dans le cadre du renouvellement de la flotte de la compagnie. Ces appareils intègrent des innovations comme le téléphone GSM et l’internet en vol, des prises électriques et une cabine de dernière génération.

Air Côte d’Ivoire qui a bénéficié en début de mois d’un arrangement financier de 253 millions d’euros avec l’appui de la BAD, ambitionne poursuivre son expansion vers Nouakchott en Mauritanie, Bangui en Centrafrique et Luanda, en Angola, en plus de ses 23 destinations actuelles en Afrique de l’ouest et du centre et ses 5 lignes intérieures.



Lancé en 2012, le transporteur, avec près de 720 000 passagers au compteur l’année dernière, est en pleine croissance. Mais il faudra compter avec l’arrivée prochaine d’un nouveau concurrent tout aussi ambitieux dans le ciel ouest africaine. Air Sénégal, qui attend ses premiers vols, vient de passer une commande de deux Airbus A330neo, une première sur le continent.



