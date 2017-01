Agenda 2017 en Côte d'Ivoire : un gouvernement resserré attendu , primaires contre alternance en 2020 , Ouattara à la tête du Rhdp

Malgré les explications légales d'une part et d'autre part le coût des jours fériés pour l'économie du pays , des travailleurs estiment que le chef de l’État ivoirien aurait pu accorder le repos du lundi 2 janvier 2017 n'eut été la volonté d'aller vite et même très vite par rapport à la mise en place des institutions de la troisième République , qui tardent à prendre la place de la deuxième malgré la promulgation et la proclamation faites aux lendemains du référendum du 30 octobre 2016. Dans la foulée des vœux des corps constitués au Président de la République le mercredi 4 janvier 2017 , le vice-président de la République et un nouveau premier ministre seront nommés.



Ensuite un nouveau gouvernement sera mis en place. Des échanges entre les Présidents Bedie et Ouattara sont prévus dans la foulée du conseil des ministres de rentrée 2017 du jeudi 5 janvier qui pourrait voir la démission du Premier ministre , entraînant celle de tout le gouvernement.



Les tractations débuteront ensuite pour un gouvernement restreint et dit " resserré ", avec notamment le projet de regroupement du ministère de l'Économie et des Finances. Après le départ de Charles Koffi Diby , le ministère avait été mis sous la coupole du Premier ministre Duncan avant d'être scindé en deux.



Il est à nouveau de plus en plus question d'un grand ministère de la Sécurité , de la Défense et de l'Intérieur sous la coupole d'un titulaire qui aura sous sa coupole deux ministres délégués. Ce titulaire qui pourrait faire office de vice-premier ministre devrait décharger le Président de la République et mettre fin au rattachement direct de certains ministres techniques à la Présidence de la République.



Tout cela se fera en jetant un regard du côté du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante pour la publication de la liste définitive des députés de la première législature de la 3 ème République . Il s'agit de savoir s'il faudra tranquillement attendre la date de la première session ordinaire de l'année 2017 prévue en Avril , pour élire le Président et le bureau de l'Assemblée nationale , ou s'il faut le faire dès Janvier-Février pour tenir compte des incompatibilités et permettre aux ministres-députés de siéger au moins une fois d'abord.



Ainsi tous les députés titulaires élus siègeront au moins une fois avant que leurs suppléants prennent le relais au cas où ces titulaires étaient appelés à d'autres fonctions. Cette préoccupation qui ne paraît pas obligatoire aux yeux de certains , inquiète cependant un juriste qui justifie : " Si le suppléant peut siéger sans que le titulaire ait jamais pris sa fonction de députés , on risque d'avoir un jour une Assemblée nationale de suppléants puisque les textes sont muets là dessus. On pourrait même avoir un Président de l'Assemblée nationale qui est un suppléant . Avec les résultats actuels l'on a près de 30 cas de suppléance qui peuvent se présenter ( des ministres , des Dg et autres ).



Si on trouve qu'ils ne sont pas obligés de siéger au moins une fois c'est un mauvais signal à l'endroit des populations ; un problème éthique ; sans oublier qu'il s'agit là d'une manière de ruser avec les incompatibilités fermes édictées par la loi ". En attendant d'en savoir un peu plus sur la question , l'on apprend que le Pdci et le Rdr n'existeront pas à l'Assemblée nationale en tant que groupes parlementaires séparés.



Il y aura le seul groupe parlementaire Rhdp pour défendre les intérêts des élus des deux partis coalisés. Dans la foulée , le parti unifié devrait voir le jour avec Alassane Ouattara comme Président , conformément aux possibilités offertes par la nouvelle constitution ivoirienne. Un secrétaire général issu du Pdci devrait épauler le nouveau Président du Rhdp , tandis que Monsieur Henri Konan Bédié , en sera le Président du comité d'honneur ou des sages. Mais la grande et vraie nouvelle qui circule depuis peu est l'option des élections primaires pour désigner le candidat Rhdp à l'élection présidentielle de 2020.



Tirant les leçons des élections législatives , Ouattara serait de plus en plus tenté , selon une source généralement bien informée , par un tel schéma même si rien ne garantit qu'un futur candidat unique sorti vainqueur des primaires Rhdp remportera forcément l'élection présidentielle. Cette option jugée plus démocratique pourrait néanmoins mettre à mal le principe de l'alternance , même si rien n'exclut que le vainqueur des primaires soit un Rhdp-Pdci.



C'est clair et net : 2017 sera une année aussi forte et pleine que les deux années précédentes , avec notamment les élections et la désignation des sénateurs qui viendront - à côté des institutions judiciaires à venir , sans oublier la vice-présidence - parachever le processus de déploiement des institutions de la 3ème République en Côte d'Ivoire.



Charles Kouassi