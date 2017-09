Affaire ‘’Kandia débarque un pro-Soro’’ : la réaction vigoureuse du cabinet de la ministre de l’Education nationale

Les services de la ministre ont tenu spontanément à faire une mise au point quant à la réalité sur l’homme qui aura collaboré pendant quelques années à l’Education nationale.



Les communicants de la toute nouvelle promue au Secrétariat général du Rassemblement des républicains (Rdr) ont publié la liste des membres du cabinet (voir note ci-jointe) de leur patronne pour montrer que M Touré ne fait ni plus ni moins partie de cet effectif. Au demeurant, ils ont présenté ce collaborateur comme un assistant au chef de cabinet. C’est ce dernier qui, n’ayant plus besoin de ses services, a mis fin à ses fonctions auprès de lui. « Djakaridja Touré n’est pas membre du cabinet de Mme Kandia Camara. C’est le chef de cabinet qui l’a appelé auprès de lui comme son assistant. Il ne peut pas se réclamer membre du cabinet », fait noter Kady Bakayoko, la chargé de la communication du ministère.



Celle-ci, bien avant, a pris soin de poster sur les réseaux sociaux, une réaction à chaud pour démentir l’information transmise à linfodrome par un membre du cabinet de l’Education nationale. « Toure a été limogé de quel poste au ministère de l'Education nationale ? C’est Kandia Camara qui nomme et qui démet, alors j'attends les preuves de ce que tu avances. Pour ton information toutes les sensibilités politiques collaborent en parfaite harmonie au cabinet, dans les directions et les services rattachés. Kandia n'a jamais demis un opposant politique à plus forte raison un militant dissident. Une de ses missions en tant que SG c'est l'union des militants. Ne Transforme pas un problème familial en problème administratif. Djakaria Tourequi est mon frère n'a pas besoin de ce buzz stp . Je répète : C'est Kandia qui nomme et qui démet », peut-on lire sur page facebook de Kady Bakayoko qui répondait à des internautes sur la question.