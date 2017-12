Activité physique : le secret pour changer l’âge de votre coeur

Et si un moyen simple pouvait vous permettre de rajeunir votre coeur ? D'après une étude présentée aux Etats-Unis le 11 novembre dernier, il en existe un : faire du sport. Selon le Dr Roberta Florido, co-auteur de la recherche à la Johns Hopkins University School de Baltimore : "L'activité physique pourrait empêcher le développement du "petit cœur épais" associé à l'insuffisance cardiaque."



Des changements bénéfiques dans la structure cardiaque



Dans leur analyse menée sur 9427 participants, les scientifiques ont évalué l'association entre l'activité physique et les lésions myocardiques chroniques. Ils ont ensuite selectionné 2700 personnes qui ont réalisé un IRM de leur coeur au début de l'étude et 10 ans plus tard. Les participants avaient en moyenne une soixantaine d'années au début de l'étude, ils ont tous donné des informations précises sur leurs niveaux d'activité physique.



Résultats : au cours des 10 années d'études, une augmentation de l'activité physique était significativement liée à des changements bénéfiques dans la structure cardiaque des participants. Ils ont observé une augmentation du volume cardiaque et un maintien de l'épaisseur de la paroi cardiaque quand les sujets faisaient du sport.



75 minutes d'activité par semaine



Sur Livescience, le Dr Roberta Florido explique : "Souvent, à mesure que les gens vieillissent, les parois de leur cœur deviennent plus épaisses, tandis que leurs cavités cardiaques deviennent plus petites. Ce "petit coeur épais" augmente le risque d'insuffisance cardiaque, une condition dans laquelle le muscle cardiaque ne peut pas pomper suffisamment de sang pour répondre aux demandes normales du corps." Les parois épaisses du coeur empêchent la fonction normale de la pompe et augmentent le risque de développer une insuffisance cardiaque.



Pour maintenir l'épaisseur des parois et garder un coeur en pleine forme, la meilleure solution serait d'augmenter l'activité physique. "Je recommande aux gens de pratiquer 150 minutes d'activité modérée, ou 75 minutes d'activité vigoureuse, par semaine" a conseillé le Dr Florido. A vos basckets !



