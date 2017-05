Abobo,les microbes tuent un homme en pleine rue

La scène d'une violence insoutenable s'est produite aux environs de 09heures à la gare centrale de la commune. Elle a soulevé un vent de panique. Commerçants, conducteurs de taxi et clients ont tous pris la fuite au niveau de la "pharmacie la Mé".



" Sortis de nulle part, des jeunes sont arrivés armés de machette en bordure de route. Certains ont commencé à s'attaquer aux commerçantes de fruit, pendant que d'autres se jetaient sur un jeune homme pour le dépouiller" pouvait confier plusieurs témoins.



Aux mains donc des forbans pendant des secondes, la victime sera abandonnée sans vie et, dans un bain de sang. La scène de violence aura en tout duré 10 minutes. La police et le CCDO sont arrivés seulement pour constater les dégâts.



La triste scène nul doute intégrée dans le quotidien de ces habitants, la commune a tranquillement repris ses activités auprès des ballets incessants des forces de sécurité lors des procédures d'usage.



Adriel/Koaci