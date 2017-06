Abidjan : Un membre influent du FPI répond au prophète Malachie

24 heures seulement après la sortie du pasteur Koné Malachie qui prévoit une météo funeste au sein du Front populaire ivoirien (Fpi), le secrétaire général adjoint de ce parti, Jean Bonin Kouadio, lui a adressé une réponse.Le pasteur Koné Malachie de l’Eglise Evangélique Œuvres et Missions Internationales, communément appelé prophète Malachie, proche de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a fait une prophétie publiée dans la presse, le mercredi 21 juin 2017, qui fait jaser. Depuis son exil, l’homme de Dieu affirme qu’une l’une des personnalités de premier plan du Front populaire ivoirien (Fpi) sera rappelé à Dieu, à cause des divisions internes au sein de ce parti. « Dieu va rappeler l’une des personnalités de premier plan, car Dieu n’aime pas le désordre que vous voyez », a-t-il confié au confrère « Le Mandat ».Le prophète Malachie peut toujours continuer à prophétiser, mais ses prophéties n’engagent pas le Front populaire ivoirien. En tout cas, pas le parti de Pascal Affi N’guessan. C’est du moins l’avis du secrétaire général adjoint chargé de la communication du Fpi, Jean Bonin Kouadio. Ce dernier a gentiment répondu à Koné Malachie. Il a indiqué que le Fpi et son président Pascal Affi N’guessan ne sont pas dans le messianisme. « Écoutez, je ne suis pas dans le messianisme et le président Affi N’Guessan non plus n’est pas dans le messianisme », a dit Jean Bonin Kouadio, avant d’expliquer le fonctionnement de son parti : « Nous sommes dans la réalité politique ».Lire aussi cet article : Le prophète Malachie prédit la future mort d'une personnalité du FPIPour terminer sur ce dossier, le secrétaire général adjoint chargé de la communication du Fpi a dit qu’il considère la prophétie de Koné Malachie comme une simple parole qui n’engage pas son parti : « Nous avons beaucoup de respect pour M. Koné Malachie pour ses prévisions, mais nous préférons nous en tenir aux faits. Nous prenons cela comme une parole, mais ce n’est pas ce qui nous engage ».Par ailleurs, Jean Bonni Kouadio regrette l’existence de la dissidence au sein de son parti : « Nous regrettons qu’il y ait une dissidence interne au FPI. Le président Affi N’guessan a tenté plusieurs actions de réconciliation internes et des médiations, mais manifestement, nous pensions que nous avons des divergences sur la ligne, sur la stratégie. Mais force est de constater que finalement, c’est sur l’objectif. Leur objectif, on ne le sait pas ».Adolphe Angouasource de l'article cliquez ici