Abidjan : Le grand marché d'Abobo en feu

L’incendie s’est déclaré, ce dimanche 17 septembre 2017, peu après 21h, au grand marché de la commune d’Abobo. Parties des environs de la mairie, à quelques encablures du rond-point principal de ladite commune, les flammes se sont très vite propagées pour se transformer en un brasier géant au milieu de la nuit. En effet, les premières tentatives pour venir à bout du feu, en attendant l’arrivée des sapeurs pompiers militaires, se sont avérées vaines.



Selon des témoins sur place, qui nous rapportaient l’information, c’est plus d’une heure après le déclenchement de l’incendie que les soldats du feu, alertés, sont arrivés sur les lieux. Plusieurs magasins avaient déjà été transformés en cendre, leurs contenus avec.



Les flammes continuent encore de gagner en intensité, au moment où nous mettions sous presse.



Aucun bilan n’a encore été possible, même si l’on peut déplorer d’ores et déjà d’importants dégâts matériels.



Nous reviendrons plus en détail sur cet incendie.