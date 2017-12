A 9 ans, une fillette se retrouve enceinte de son beau-père

La grossesse de la fillette n’a été découverte par sa mère qu’après cinq mois, ce qui signifie qu’il était » trop tard pour penser à un avortement au Pérou ». Les médias locaux rapportent que le beau-père de la fillette, âgé de 30 ans, s’est enfui et qu’une chasse à l’homme est lancée pour le retrouver.



Selon The Sun, la fillette, dont le nom n’a pas été révélé, a affirmé avoir été attaquée à la maison lorsque les membres de la famille étaient absents. Elle ajoute qu’elle a été violentée par le »malade jusqu’à 10 fois par jour et a demandé que la justice fasse convenablement son travail, pour qu’il paie de ses actes ignobles ».



Une aide financière est demandée pour aider la victime et engager une action en justice contre son agresseur présumé.



La ministre péruvienne de la Femme, Ana Maria Choquehuanca, a déclaré que des directives étaient en place pour donner aux auteurs de violences mineures des peines maximales.