A 7 ans, elle devient la plus jeune écrivaine d’Afrique !

Les parents de Michelle Nkamankeng cette petite-fille de 7 ans n’ont pas pu longtemps résister à la ténacité de leur enfant qui a choisi contre vents et marées de devenir très tôt écrivaine. Cet enfant qu’on présente désormais comme la plus jeune écrivaine d’Afrique vient de publier son tout premier ouvrage « Attendre les vagues ».



Il faut dire que le virus de l’écriture a attrapé très tôt cette petite sud-africaine qui n’a pas ménagé ses parents pour la publication de son ouvrage. C’est sur des papiers format A4 que la jeune passionnée a commencé la rédaction de l’ouvrage avant de le confier à ses parents qui ne la prennent pas au sérieux. Lolo Nkamankeng la maman de Michelle témoigne : « quand elle m’a donné son livre, je l’ai mis dans la bibliothèque.»



Mais la fillette ne baisse pas les bras, Elle revient à la charge quelques semaines plus tard avec un deuxième et même un troisième livre. « Si vous ne me prenez pas au sérieux, j’arrête d’écrire », menace-t-elle. Ainsi, un an plus tard, les choses s’accélèrent, son rêve devient réalité. « Attendre les vagues » est un ouvrage d’une cinquantaine de pages imprimé sur papier glacé et joliment illustré. C’est sur Amazon que son livre est mis en vente. Un exploit qui ne laisse personne indiffèrent en Afrique du Sud…



« Mes frères et sœurs savaient que j’écrivais parce qu’ils viennent toujours dans ma chambre. Mais je leur ai dit de garder le secret car je voulais faire une surprise à papa et maman », raconte la fillette d’un ton jovial. Le livre raconte l’histoire de Titi, double de Michelle, qui apprend à dépasser sa peur des vagues.



Cet accomplissement, devient une source d’inspiration pour tous les élèves de son établissement. Colin Northmore, directeur du Sacred Heart Collège de Johannesburg où est scolarisé la fille explique : « plus que du livre lui-même, je suis fier de la capacité de Michelle à s’exprimer avec autant de confiance ». À travers son expérience, « d’autres enfants découvrent qu’il est possible de réussir des choses remarquables parce qu’ils ont un exemple, un modèle qui l’a fait. » Bravo à ce génie qui fait la fierté du continent africain !